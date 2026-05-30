Dimeriahkan Tasya Kamila, English 1 Luncurkan High Flyers 4.0

jpnn.com, JAKARTA - Jaringan sekolah bahasa Inggris, English 1, resmi memperkenalkan High Flyers 4.0, kurikulum inovatif yang dirancang khusus untuk anak usia 7-9 tahun.

Peluncuran tersebut menjadi tonggak penting dalam pendidikan bahasa Inggris di Indonesia, dengan fokus pada kemampuan berbicara yang lebih percaya diri dan praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Acara peluncuran digelar di Mal Kelapa Gading 3, Jakarta, dengan konsep The City of English 1: Learning Through Real Experiences.

Kegiatan dihadiri mantan penyanyi cilik sekaligus ibu muda, Tasya Kamila yang ikut menyemarakkan suasana.

President Director English 1, Matthew Kenley, menjelaskan bahwa pihaknya sudah hadir di Indonesia lebih dari 30 tahun.

Dia menegaskan, High Flyers 4.0 bukan sekadar pembaruan buku teks, melainkan redefinisi menyeluruh cara anak Indonesia belajar bahasa Inggris.

“Kami percaya pendidikan berkualitas harus menjembatani ilmu pengetahuan dengan kemampuan praktis, dan itulah yang kami wujudkan dalam kurikulum ini,” ungkap Matthew Kenley, Sabtu (30/5).

Academic Operations Manager, Kurniasari Anindita, menambahkan bahwa setiap unit pembelajaran kini memiliki target jelas, seperti 'saya bisa memperkenalkan diri' atau 'saya bisa menulis cerita pendek'.