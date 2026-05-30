Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Event

Dimeriahkan Tasya Kamila, English 1 Luncurkan High Flyers 4.0

Sabtu, 30 Mei 2026 – 15:15 WIB
Dimeriahkan Tasya Kamila, English 1 Luncurkan High Flyers 4.0 - JPNN.COM
Jaringan sekolah bahasa Inggris, English 1, resmi memperkenalkan High Flyers 4.0. Acara turut dihadiri oleh Tasya Kamila. Foto Dok. English 1

jpnn.com, JAKARTA - Jaringan sekolah bahasa Inggris, English 1, resmi memperkenalkan High Flyers 4.0, kurikulum inovatif yang dirancang khusus untuk anak usia 7-9 tahun.

Peluncuran tersebut menjadi tonggak penting dalam pendidikan bahasa Inggris di Indonesia, dengan fokus pada kemampuan berbicara yang lebih percaya diri dan praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Acara peluncuran digelar di Mal Kelapa Gading 3, Jakarta, dengan konsep The City of English 1: Learning Through Real Experiences.

Baca Juga:

Kegiatan dihadiri mantan penyanyi cilik sekaligus ibu muda, Tasya Kamila yang ikut menyemarakkan suasana.

President Director English 1, Matthew Kenley, menjelaskan bahwa pihaknya sudah hadir di Indonesia lebih dari 30 tahun.

Dia menegaskan, High Flyers 4.0 bukan sekadar pembaruan buku teks, melainkan redefinisi menyeluruh cara anak Indonesia belajar bahasa Inggris.

Baca Juga:

“Kami percaya pendidikan berkualitas harus menjembatani ilmu pengetahuan dengan kemampuan praktis, dan itulah yang kami wujudkan dalam kurikulum ini,” ungkap Matthew Kenley, Sabtu (30/5).

Academic Operations Manager, Kurniasari Anindita, menambahkan bahwa setiap unit pembelajaran kini memiliki target jelas, seperti 'saya bisa memperkenalkan diri' atau 'saya bisa menulis cerita pendek'.

English 1 meluncurkan High Flyers 4.0, Kurikulum Bahasa Inggris baru untuk anak usia 7–9 tahun

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   English 1  Tasya  Tasya Kamila  bahasa Inggris 
BERITA ENGLISH 1 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp