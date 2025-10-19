Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Diminta Bantu Ammar Zoni, Hotman Paris Bilang Begini

Minggu, 19 Oktober 2025 – 04:09 WIB
Hotman Paris di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (22/4). Foto; Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya buka suara soal kabar dirinya diminta membantu menangani kasus hukum yang menjerat aktor Ammar Zoni.

Dia menegaskan belum terlibat lebih jauh karena belum memahami duduk perkara kasus tersebut.

“Itu (Ammar) kirim surat ke Pak Ustaz, menceritakan kronologisnya,” ujar Hotman, dikutip dari video yang beredar di media sosial, Minggu (18/10),

Baca Juga:

“Pak Ustaz terus minta tolong saya. Tapi kan saya belum mengerti kasusnya,” lanjutnya.

Hotman mengungkapkan bahwa permintaan bantuan tersebut datang melalui Ustaz Derry Sulaiman yang menjadi perantara.

Namun, sejauh ini keterlibatannya hanya sebatas memposting surat permintaan itu di media sosial.

Baca Juga:

“Saya hanya posting, tapi saya belum bisa berbuat apa-apa karena saya nggak ngerti kasusnya,” kata Hotman dengan nada tegas.

Ketika disinggung soal dugaan kasus narkoba yang membuat Ammar Zoni ditahan di Nusakambangan, Hotman memilih irit bicara.

Hotman Paris menegaskan belum terlibat dalam kasus Ammar Zoni meski sempat unggah surat permintaan.

