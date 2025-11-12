Dimulai dari Serang, Opick Gelar Rangkaian Konser Di Bawah LangitMu

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi religi, Opick akan menggelar sejumlah pertunjukan bertajuk 'Rangkaian Konser Di Bawah LangitMu - 30 Tahun Berkarya Opick'.

Kota Serang akan menjadi titik awal perjalanan konser religi terbesar tahun ini, sekaligus perayaan tiga dekade karya dan pengabdian Opick dalam dunia musik religi Indonesia.

Konser tersebut mengusung tema besar 'Refleksi, Doa, dan Perjalanan Spiritual', menghadirkan pengalaman yang bukan hanya musikal, tetapi juga menjadi ruang renungan dan kebersamaan di bawah nilai-nilai ketuhanan.

Baca Juga: Opick Berencana Menggelar Konser 30 Tahun Berkarier

Digelar di Alun-Alun Kota Serang, Banten, pada Sabtu, 31 Januari 2026, konser Opick menjadi pembuka rangkaian tur nasional yang akan berlangsung di 15 kota besar di Indonesia dan beberapa negara Asia. Ribuan penonton dari berbagai wilayah diperkirakan bakal hadir menyaksikan momen bersejarah ini.

"Bagi saya, setiap lagu adalah doa, dan setiap panggung adalah jalan untuk berbagi pesan kebaikan. Saya berharap konser ini bisa menjadi ruang kebersamaan untuk bersyukur, berdoa, dan mengingat kembali makna kehidupan di bawah langit yang sama,” ungkap Opick.

Dalam konser perdana di Serang, Opick akan tampil dengan aransemen musik istimewa bersama sahabat-sahabat musisinya, Wali, D’MASIV, Vierratale.

Suasana dipastikan makin syahdu dengan kehadiran Ustadz Das’ad Latif yang akan menyampaikan pesan-pesan inspiratif dan tausiah penuh makna di sela acara.

Selain konser utama, 'Di Bawah LangitMu' juga menghadirkan Talkshow Inspiratif, Pop-up Halal F&B Booth, serta program sosial 'Sedekah untuk Negeri', yang mengajak seluruh pengunjung untuk turut berbagi kebaikan bagi masyarakat sekitar melalui kegiatan donasi dan aksi sosial.