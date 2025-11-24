Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dinamika di Internal PBNU, Orang Dekat Gus Yahya Dicopot

Senin, 24 November 2025 – 13:23 WIB
Dinamika di Internal PBNU, Orang Dekat Gus Yahya Dicopot - JPNN.COM
Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf -biasa disapa Gus Ipul, membenarkan adanya pencopotan di tengah dinamika di internal PBNU saat ini.

Gus Ipul tak membantah bwah yang dicopot ialah Charles Holland Taylor dari posisi penasihat khusus Ketua Umum PBNU Yahya Cholil atau Gus Yahya untuk urusan internasional.

"Iya, itu salah satunya,” kata Ipul, Senin (24/11).

Baca Juga:

Charles dicopot sebagai penasihat khusus Gus Yahya, yang diumumkan dalam Surat Edaran Nomor: 4780/PB.23/Α.ΙΙ.10.71/99/11/2025 yang ditandatangani Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.

Ipul menyebut terkait detail keputusan tersebut akan dijelaskan secara resmi oleh jajaran Syuriah PBNU. 

“Penjelasan lengkap akan disampaikan melalui saluran resmi organisasi," katanya.

Baca Juga:

Gus Ipul menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan ranah internal yang akan ditangani melalui mekanisme organisasi, dan jajaran ulama yang akan mengambil keputusan berdasarkan nilai agama serta ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU.

"Otoritas penyelesaian berada di jajaran Syuriah PBNU yang dipimpin Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam," kata Gus Ipul.

Orang dekat Gus Yahya dicopot. Siapa? Kenapa? Kok Gus Ipul tak mau berkomentar banyak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gus Yahya  Gus Ipul  Yahya Cholil Staquf  PBNU  NU 
BERITA GUS YAHYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp