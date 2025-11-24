Dinamika di Internal PBNU, Orang Dekat Gus Yahya Dicopot

Senin, 24 November 2025 – 13:23 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf -biasa disapa Gus Ipul, membenarkan adanya pencopotan di tengah dinamika di internal PBNU saat ini.

Gus Ipul tak membantah bwah yang dicopot ialah Charles Holland Taylor dari posisi penasihat khusus Ketua Umum PBNU Yahya Cholil atau Gus Yahya untuk urusan internasional.

"Iya, itu salah satunya,” kata Ipul, Senin (24/11).

Charles dicopot sebagai penasihat khusus Gus Yahya, yang diumumkan dalam Surat Edaran Nomor: 4780/PB.23/Α.ΙΙ.10.71/99/11/2025 yang ditandatangani Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.

Ipul menyebut terkait detail keputusan tersebut akan dijelaskan secara resmi oleh jajaran Syuriah PBNU.

“Penjelasan lengkap akan disampaikan melalui saluran resmi organisasi," katanya.

Baca Juga: Penjelasan Lengkap Gus Yahya soal Kisruh PBNU

Gus Ipul menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan ranah internal yang akan ditangani melalui mekanisme organisasi, dan jajaran ulama yang akan mengambil keputusan berdasarkan nilai agama serta ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU.

"Otoritas penyelesaian berada di jajaran Syuriah PBNU yang dipimpin Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam," kata Gus Ipul.