Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Dinamika Geopolitik dan The Fed Bikin Rupiah Layu di Awal Tahun 2026

Kamis, 15 Januari 2026 – 14:59 WIB
Dinamika Geopolitik dan The Fed Bikin Rupiah Layu di Awal Tahun 2026 - JPNN.COM
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali mengalami pelemahan pada perdagangan pada Selasa (11/11).. Ilustrasi Foto: JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami tekanan pada awal tahun ini. 

Kondisi pasar yang fluktuatif tersebut mendorong Rupiah melemah pada perdagangan awal pekan ini.

Pada penutupan perdagangan 13 Januari 2026, mata uang Indonesia tercatat berada pada level Rp16.860 per dolar AS.

Baca Juga:

Level penutupan tersebut menunjukkan nilai tukar Rupiah telah terdepresiasi sebesar 1,04% secara year-to-date (YTD) sejak awal tahun.

Kendati demikian, pelemahan Rupiah tersebut dinilai masih sejalan dengan pergerakan nilai tukar regional lainnya di kawasan Asia.

Mata uang negara-negara tetangga diketahui juga turut terdampak oleh sentimen global yang sedang membayangi pasar keuangan saat ini.

Baca Juga:

Sebagai perbandingan, mata uang won Korea tercatat mengalami pelemahan yang lebih dalam, yakni sebesar 2,46%. 

Sementara itu, peso Filipina melemah sebesar 1,04%, setara dengan depresiasi yang dialami Rupiah.

Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami tekanan pada awal tahun ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   nilai tukar rupiah  rupiah  Geopolitik  The Fed  Dolar Amerika Serikat  Dolar 
BERITA NILAI TUKAR RUPIAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp