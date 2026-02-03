Dinamika Kondisi Lingkungan, MPMInsurance Dorong Kesadaran Proteksi Aset

jpnn.com, JAKARTA - MPMInsurance terus membuktikan diri sebagai sebagai salah satu perusahaan asuransi umum terkemuka di Indonesia.

PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (MPMInsurance), anak usaha dari MPM Group itu menyediakan rangkaian produk asuransi umum yang dirancang untuk melindungi berbagai aset berharga, mulai dari properti hingga kendaraan.

Beberapa produk unggulan yang dapat menjadi pilihan proteksi dari MPMInsurance seperti Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan.

Asuransi Harta Benda (Property), melindungi asset properti baik berupa rumah, kantor, dll beserta isinya dari risiko kebakaran, petir, dan ledakan. Selain skema Property All Risks untuk kerusakan tidak terduga, tersedia juga perlindungan khusus gempa bumi yang mencakup risiko tsunami dan letusan gunung berapi.

Asuransi Kendaraan, melindungi kendaraan mobil dan motor dengan pilihan perlindungan komprehensif maupun kerusakan total. Selain menjamin risiko kecelakaan dan pencurian, nasabah bisa menambah perluasan jaminan untuk banjir, gempa bumi, hingga tanggung jawab hukum pihak ketiga.

Dilengkapi layanan bantuan darurat ke bengkel, proteksi tersebut memberikan rasa aman tambahan bagi pengendara di berbagai situasi.

Direktur Marketing MPMInsurance Poppy Panca, menyampaikan bahwa pendekatan perusahaan tidak hanya berfokus pada produk, tetapi juga pada pemahaman kebutuhan nasabah secara menyeluruh.

"Bagi kami, asuransi bukan hanya soal perlindungan, tetapi juga tentang pendampingan. Melalui pendekatan advisory, kami membedah risiko unik setiap nasabah dan merancang solusi proteksi yang relevan serta tepat sasaran. Inilah wujud komitmen kami untuk Melindungi Dengan Pasti, Mendampingi Dengan Hati,” ungkap Poppy Panca dalam keterangan resmi.