JPNN.com - Entertainment - Seleb

Dinar Candy Belum Tertarik Cari Pasangan, Ini Alasannya

Jumat, 24 April 2026 – 15:15 WIB
Dinar Candy. Foto: Instagram/dinar_candy

jpnn.com, JAKARTA - DJ Dinar Candy mengaku belum tertarik untuk memiliki pasangan baru.

Hal tersebut disampaikannya saat berbincang dengan Feni Rose dalam program Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

"Enggak tertarik (punya pasangan), aku sekarang tertariknya kerja," kata Dinar Candy.

Perempuan berusia 32 tahun itu kini memilih fokus berkarier sebagai disjoki alias DJ.

Selain itu, Dinar Candy belakangan juga aktif sebagai pengusaha, salah satu bisnisnya yakni kapal tongkang.

"Bikin PT, kerjaan lebih banyak, boro-boro memikirkan laki," jelas mantan pasangan Ko Apex itu.

Menurut Dinar Candy, dirinya mendapatkan kesenangan ketika menjalankan bisnis dan mendirikan perusahaan.

Dia bahagia bisa membantu dan membuka lowongan pekerjaan bagi orang lain.

