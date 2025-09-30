Dinar Candy Jawab Rumor Punya Utang kepada Fitri Salhuteru

Selasa, 30 September 2025 – 09:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DJ Dinar Candy memberi tanggapan soal rumor dirinya memiliki utang kepada Fitri Salhuteru sebesar Rp 5 miliar.

Dia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berutang kepada siapa pun termasuk Fitri Salhuteru.

"Aku enggak pernah berutang sama orang," kata Dinar Candy saat berbincang dengan Feni Rose dalam program Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

Perempuan berusia 32 tahun itu kemudian meluruskan rumor soal uang Rp 5 miliar tersebut.

Menurut Dinar Candy, uang miliaran rupiah itu awalnya disiapkan untuk menyelesaikan kasus pasangannya, Ko Apex.

"Itu waktu kasusnya Ko Apex. Waktu itu Fitri mau bantu Ko Apex. Sangat disayangkan sih ini sampai keluar di media, karena aku enggak pernah ngomong apa-apa," jelas pemain sinetron 9 Bulan itu.

Dinar Candy menyayangkan polemik dengan Fitri Salhuteru kini diungkit ke publik.

Dia mengaku tidak mau mencari musuh dan berkonflik dengan siapa pun karena ingin fokus berkarier.