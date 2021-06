Dinar Candy: Kangen Dugem

jpnn.com, JAKARTA - DJ Dinar Candy mengaku kangen dengan suasana dunia gemerlap alias dugem.

Sejak pandemi covid-19, dia harus vakum sementara waktu sebagai DJ.

Rasa rindu disampaikan Dinar Candy melalui akun miliknya di Instagram.

Dia mengunggah video kenangan saat menghibur penggemar yang memadati lokasi dugem.

"Kangen dugem #sebelumpandemi," ungkap Dinar Candy, Senin (21/6).

Ini bukan kali pertama perempuan 28 tahun itu mengungkap rasa rindu terhadap aktivitas sebagai DJ.

Dinar Candy baru-baru ini juga mengungkap kerinduan untuk menghibur fan di berbagai pesta.

"Kangen dugem enggak sama aku? We want some party," ujar Dinar Candy. (ded/jpnn)



