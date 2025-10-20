Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Dinar Candy & Olakses Berkolaborasi, Hadirkan Live Streaming Berbasis AI di TikTok

Senin, 20 Oktober 2025 – 16:15 WIB
Dinar Candy & Olakses Berkolaborasi, Hadirkan Live Streaming Berbasis AI di TikTok
Dinar Candy. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DJ Dinar Candy berkolaborasi dengan Olakses menghadirkan inovasi baru di dunia digital.

Melalui sesi live streaming TikTok yang dilakukan langsung dari Olakses Studio, Dinar Candy menciptakan pengalaman menonton yang berbeda, yakni menggabungkan musik, visual interaktif, dan kecerdasan buatan (AI) dalam satu panggung digital.

"Aku ingin live streaming bukan cuma sekadar tampil, tetapi juga kasih experience yang beda buat penonton. Teknologi AI ini bikin semuanya lebih hidup dan interaktif," ujar Dinar Candy dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/10).

"Seru banget bisa kolaborasi bareng Olakses Studio yang paham banget dunia digital kreatif," sambungnya.

Dalam sesi tersebut, disjoki 32 tahun itu tampil dengan gaya khasnya sebagai DJ.

Dia memainkan musik bernuansa elektronik dan clubbing yang disertai efek visual dinamis berbasis AI.

Efek-efek tersebut bergerak mengikuti beat musik, menciptakan sensasi visual yang memikat ribuan penonton secara real time.

Eksperimen itu lantas membuahkan hasil yang mengesankan. Live TikTok itu ditonton sebanyak 286,6 ribu tayangan, 22,7 ribu penonton puncak, 948 ribu likes, 7,7 ribu komentar.

DJ Dinar Candy berkolaborasi dengan Olakses dalam menghadirkan inovasi baru di dunia hiburan digital.

