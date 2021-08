Dinar Candy Turun ke Jalan Pakai Bikini Merah Muda: Jangan Ditiru!

jpnn.com, JAKARTA - DJ Dinar Candy akhirnya merealisasikan ucapannya soal turun ke jalan menggunakan bikini apabila PPKM diperpanjang.



Dinar Candy melalui akunnya di Instagram membagikan potret dirinya menggunakan bikini berwarna merah muda.



Perempuan 28 tahun itu juga membawa sebuah papan yang berisikan keresahannya.



Dinar mengatakan dirinya sedang sangat stres akibat PPKM kembali diperpanjang sampai 9 Agustus 2021.



Namun, dia mengimbau kepada publik agar tidak mencontoh kelakuannya tersebut.



"Jangan tiru adegan ini. Aku lagi cari pelampiasan, lagi stres," ujar Dinar Candy melalui akunnya di Instagram, Rabu (4/8).



Bintang series 9 Bulan itu sebelumnya telah mengungkapkan alasan menggunakan bikini saat turun ke jalan.



Menurutnya, menggunakan bikini lebih simpel dan dia sendiri memang dikenal bar-bar.



"Konten aku nyeleneh tetapi dewasa, memang konten seksi dan bar-bar," kata Dinar Candy di kawasan Cirendeu, Tangerang, Selasa (3/8).



Dia menyebut bahwa dirinya hanya akan melakukan aksinya di satu titik jalan saja.



Dia pun meminta agar tak ada yang meniru kelakuannya tersebut.



Sebab, dia melakukan hal itu bukan untuk dicontoh orang lain melainkan memang keinginannya sendiri.



"Bukan ajakan, gila saya mau ngajak. Artis terkenal pada mau ikutan, aku enggak mengajak. Just my self saja. Cari ide sendiri saja, ekspresikan diri kalian sendiri," tutur Dinar Candy. (mcr7/jpnn)



