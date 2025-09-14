Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Dinar Candy Ungkap Momen Bertemu Nikita Mirzani di Rutan

Minggu, 14 September 2025 – 09:09 WIB
Nikita Mirzani dan Dinar Candy. Foto: Instagram/dinar_candy

jpnn.com, JAKARTA - DJ Dinar Candy bertemu dengan aktris Nikita Mirzani di Rutan Pondok Bambu, Jakarta belum lama ini.

Dia mengaku datang ke sana untuk mengisi salah satu acara hiburan.

"Diundang DJ di Rutan Pondok Bambu, ya sudah, sekalian bisa ketemu Kak Niki," kata Dinar Candy saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Perempuan berusia 32 tahun itu memanfaatkan momen tersebut untuk berjumpa dengan Nikita Mirzani.

Adapun Nikita Mirzani ditahan di Rutan Pondok Bambu terkait kasus dugaan pengancaman dan pemerasan terhadap bos skincare Reza Gladys.

Saat bertemu di rutan, Dinar Candy sempat berbincang dengan aktris berusia 39 tahun itu.

"Nanya kabar, gimana Kak Niki?" jelas mantan pasangan Ko Apex itu.

Dinar Candy kemudian mengungkap kondisi Nikita Mirzani yang sudah berbulan-bulan di tahanan.

TAGS   dinar candy  DJ Dinar Candy  Nikita Mirzani  Nikita Mirzani ditahan 
