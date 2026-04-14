Dinas Ini Kekurangan Personel, Bisa Diisi PPPK Paruh Waktu, Ada Uang Makan Bulanan

jpnn.com - MATARAM – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kekurangan personel, yang bisa diambilkan dari PPPK Paruh Waktu di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Selain mengusulkan tambahan personel, Dinas Damkarmat juga berharap ada peningkatan kesejahteraan guna meningkatkan kesiagaan personel.

Kepala Dinas Damkarmat Kota Mataram H Rudi Suryawan mengatakan, usulan tersebut sudah disampaikan langsung kepada Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana.

Baca Juga: Surat Edaran Mulai Memicu Gejolak di Kalangan PPPK dan Honorer

"Saat kunjungan pak wali ke kantor kami tadi pagi, kami diminta mengusulkan kebutuhan sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap kinerja Damkarmat selama ini," katanya di Mataram, Senin (13/4).

Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana pada Senin pagi melakukan kunjungan ke kantor Damkarmat untuk memberikan dukungan moral serta meninjau langsung kesiapan personel dan armada dalam menangani berbagai peristiwa kedaruratan di wilayahnya.

Kunjungan itu disambut positif oleh jajaran Damkar yang juga memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan sejumlah usulan strategis demi optimalisasi pelayanan.

Rudi mengatakan, beberapa usulan yang disampaikan dalam kunjungan wali kota antara lain penambahan personel sekitar 15-20 orang untuk mengoptimalkan 65 personel yang sudah ada saat ini dibagi menjadi tiga sif.

"Idealnya memang satu sif 30 personel. Jadi kebutuhan ideal kami sebanyak 90 personel, namun karena berbagai keterbatasan kami usulkan tambahan 15-20 personel," katanya.