Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Dinas PPKUKM Jakarta Gandeng INOTEK & Starbucks Luncurkan KRING untuk 100 UMKM Kopi

Selasa, 25 November 2025 – 16:53 WIB
Dinas PPKUKM Jakarta Gandeng INOTEK & Starbucks Luncurkan KRING untuk 100 UMKM Kopi - JPNN.COM
Dinas PPKUKM Jakarta menggandeng INOTEK & Starbucks meluncurkan KRING untuk 100 UMKM kopi..Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Yayasan Inovasi Teknologi Indonesia (INOTEK) dan PT Sari Coffee Indonesia (Starbucks Indonesia) resmi meluncurkan Program Kelas UMKM: Growing and Upscaling (KRING).

Inisiatif ini dirancang untuk memberdayakan 100 UMKM kopi agar lebih tangguh, mengadopsi teknologi digital, dan berpartisipasi dalam ekonomi formal Jakarta.

Program KRING menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta untuk memberikan pelatihan langsung, pendampingan usaha, serta akses digitalisasi bagi pelaku UMKM kopi. 

Baca Juga:

"Kami membantu memberdayakan UMKM, karena sebagian besar pelaku usaha kopi di Jakarta masih beroperasi secara informal dengan keterbatasan akses permodalan, izin usaha, dan sistem keuangan digital," kata COO PT Sari Coffee Indonesia, Liryawati di Jakarta, Senin (24/11).

Diluncurkan di Jakarta Creative Hub, Program KRING akan memberikan dukungan praktis terkait manajemen keuangan, penyajian produk dan higienitas, penggunaan kemasan berkelanjutan. Juga meliputi integrasi QRIS untuk pembayaran digital dan akses pembiayaan mikro.

“Kopi menghubungkan banyak orang, dan hubungan itu dimulai dari mereka yang menyajikannya setiap hari. Melalui KRING, kami bangga berbagi keahlian dalam layanan pelanggan, kualitas, dan keberlanjutan untuk membantu UMKM kopi di Jakarta membangun usaha yang lebih tangguh,” bebernya.

Baca Juga:

Program Kring berlangsung dalam tiga gelombang, melatih 100 pelaku usaha kopi melalui lokakarya interaktif, sesi praktik, dan pendampingan individu.

Peserta juga akan menerima starter kit usaha berisi buku panduan, perlengkapan kebersihan, dan kemasan ramah lingkungan.

Dinas PPKUKM Jakarta menggandeng INOTEK & Starbucks meluncurkan KRING untuk 100 UMKM kopi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dinas PPKUKM Jakarta  Inotek  Starbucks  program kring  progran kelas UMKM 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp