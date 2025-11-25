Dinas PPKUKM Jakarta Gandeng INOTEK & Starbucks Luncurkan KRING untuk 100 UMKM Kopi

jpnn.com, JAKARTA - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Yayasan Inovasi Teknologi Indonesia (INOTEK) dan PT Sari Coffee Indonesia (Starbucks Indonesia) resmi meluncurkan Program Kelas UMKM: Growing and Upscaling (KRING).

Inisiatif ini dirancang untuk memberdayakan 100 UMKM kopi agar lebih tangguh, mengadopsi teknologi digital, dan berpartisipasi dalam ekonomi formal Jakarta.

Program KRING menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta untuk memberikan pelatihan langsung, pendampingan usaha, serta akses digitalisasi bagi pelaku UMKM kopi.

"Kami membantu memberdayakan UMKM, karena sebagian besar pelaku usaha kopi di Jakarta masih beroperasi secara informal dengan keterbatasan akses permodalan, izin usaha, dan sistem keuangan digital," kata COO PT Sari Coffee Indonesia, Liryawati di Jakarta, Senin (24/11).

Diluncurkan di Jakarta Creative Hub, Program KRING akan memberikan dukungan praktis terkait manajemen keuangan, penyajian produk dan higienitas, penggunaan kemasan berkelanjutan. Juga meliputi integrasi QRIS untuk pembayaran digital dan akses pembiayaan mikro.

“Kopi menghubungkan banyak orang, dan hubungan itu dimulai dari mereka yang menyajikannya setiap hari. Melalui KRING, kami bangga berbagi keahlian dalam layanan pelanggan, kualitas, dan keberlanjutan untuk membantu UMKM kopi di Jakarta membangun usaha yang lebih tangguh,” bebernya.

Program Kring berlangsung dalam tiga gelombang, melatih 100 pelaku usaha kopi melalui lokakarya interaktif, sesi praktik, dan pendampingan individu.

Peserta juga akan menerima starter kit usaha berisi buku panduan, perlengkapan kebersihan, dan kemasan ramah lingkungan.