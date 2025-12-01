Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

Dinilai Berdampak Nyata, Deretan Perusahaan Ini Raih Top CSR of The Year 2025

Senin, 01 Desember 2025 – 10:00 WIB
Peraih penghargaan Top Top Corporate Social Responsibility of The Year 2025, Top Creating Shared Value Award 2025, dan Top Sustainable Development Goals Award 2025. Foto: Tim Infobrand.id

jpnn.com - Sejalan dengan meningkatnya tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial korporasi, Infobrand.id bekerja sama dengan Tras N Co Indonesia kembali menggelar riset dan memberikan apresiasi khusus.

Penghargaan ini ditujukan kepada perusahaan yang dinilai sukses menjalankan program keberlanjutan dalam operasional bisnis mereka.

Apresiasi tersebut diwujudkan melalui tiga kategori penghargaan, yakni Top Corporate Social Responsibility of The Year 2025, Top Creating Shared Value Award 2025, dan Top Sustainable Development Goals Award 2025.

CEO Infobrand.id, Susilowati Ningsih menyebut ketiga penghargaan ini sebagai bentuk penghormatan kepada perusahaan yang tidak hanya berhasil mengembangkan bisnis, tetapi juga memberikan dampak positif yang terukur bagi masyarakat.

“Karena perusahaan yang mampu mengintegrasikan nilai sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam proses bisnisnya akan memiliki daya saing lebih kuat sekaligus memberi manfaat bagi ekosistem yang lebih luas,” kata Susi di Jakarta, baru-baru ini.

Susi menjelaskan lebih lanjut mengenai kategori pertama, yaitu Top Corporate Social Responsibility of The Year 2025.

Penghargaan ini sebuah apresiasi dan pengakuan bergengsi atas keberhasilan perusahaan di Indonesia, dalam menyelenggarakan aksi Corporate Social Responsibility (CSR) yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Kategori selanjutnya yakni Top Creating Shared Value Award 2025.

Dinilai memberikan dampak nyata, deretan perusahaan ini meraih Top Corporate Social Responsibility of The Year 2025 dan Top Creating Shared Value Award 2025.

