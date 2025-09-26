Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Dinilai Mampu Membangun Reputasi Terbaik, Belasan Perusahaan Ini Raih Penghargaan

Jumat, 26 September 2025 – 03:42 WIB
SWA Media Group bersama Business Digest menggelar program penghargaan tahunan bertajuk Indonesia Most Reputable Companies 2025, Indonesia Most Reputable Companies Champions 2025 dan Indonesia Orginal Brand Champions 2025. Foto dok SWA

jpnn.com, JAKARTA - SWA Media Group bersama Business Digest menggelar program penghargaan tahunan bertajuk Indonesia Most Reputable Companies 2025, Indonesia Most Reputable Companies Champions 2025 dan Indonesia Orginal Brand Champions 2025.

Ajang Indonesia Most Reputable Companies ini merupakan upaya untuk mendukung serta mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang mampu membangun reputasi perusahan yang positif dan terpercaya di tengah era perubahan cepat.

Sementara Indonesia Orginal Brand merupakan ajang untuk mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang berhasil dalam mengelola merek asli Indonesia sehingga mampu bersaing di pasar nasional maupun global.

Baca Juga:

Kemal Effendi Gani, Chairman of SWA Media Group menyampaikan reputasi sebuah perusahaan adalah penilaian menyeluruh oleh para pelanggannya dan menjadi tolak ukur seberapa besar sebuah perusahaan atau brand dipercaya oleh masyarakat.

“Reputasi adalah intangible asset yang sangat berharga dan menjadi cerminan dari kualitas tinggi produk, layanan dan berpengaruh besar terhadap keberlanjutan bisnis,” jelas Kemal.

Acara penghargaan ini diawali dengan konferensi bertema Building a Trusted Corporate and Brand Reputation in the Fast-Changing Era di Shangri-La Hotel, Jakarta.

Baca Juga:

Berikut ini para peraih penghargaan dalam ajang tersebut, untuk kategori Indonesia Most Reputable Companies 2025 di antaranya PT Bank Mandiri, PT Panasonic Gobel Indonesia, PT Lion Super Indo, RS Awal Bros Group, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia.

PT Kereta Api Indonesia dan PT Prudential Life Assurance, untuk Indonesia Most Reputable Companies Champions 2025 di antaranya PT HM Sampoerna, PT Daya Anugrah Mandiri (Daya Motor), Xendit, dan PT Pyridam Farma Tbk.

