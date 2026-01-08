Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Dinilai Transparan, BAZNAS Dipilih KPK untuk Salurkan Bantuan Bencana di Sumatra

Kamis, 08 Januari 2026 – 21:28 WIB
Dinilai Transparan, BAZNAS Dipilih KPK untuk Salurkan Bantuan Bencana di Sumatra. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto memercayakan penyaluran donasi kemanusiaan untuk korban bencana di Sumatra kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Dia menilai BAZNAS memiliki rekam jejak penyaluran zakat dan bantuan sosial yang baik serta kredibel.

Setyo mengatakan donasi yang dihimpun dari pegawai internal KPK tersebut disalurkan melalui BAZNAS karena lembaga itu dinilai memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat dalam menyalurkan dana umat secara amanah.

“Secara track record baik, dan secara kelembagaan BAZNAS adalah lembaga yang dapat menyalurkan zakat,” ujarnya di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu (7/1).

Dalam kesempatan itu, KPK menyerahkan bantuan senilai Rp80 juta kepada Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad.

Setyo menyebutkan bahwa meski jumlahnya tidak besar, bantuan tersebut berasal dari keikhlasan seluruh pegawai KPK untuk meringankan beban penyintas bencana di Sumatra.

Ketua BAZNAS Noor Achmad menyampaikan apresiasi atas kepercayaan KPK dalam penyaluran bantuan kemanusiaan.

Dia menegaskan BAZNAS berkomitmen menyalurkan seluruh dana secara amanah, transparan, dan tepat sasaran sesuai prinsip pengelolaan dana umat.

