Dinkes DKI: Ambulans Bakal Disiagakan di 14 Titik Pada Malam Pergantian Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyiagakan ambulans di malam pergantian tahun di 14 lokasi panggung atau pertunjukan untuk memastikan warga yang membutuhkan pertolongan medis dapat segera mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat.

"Ambulans akan disiagakan pada 14 titik panggung atau titik pertunjukan di sepanjang Lapangan Banteng hingga SCBD," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Ambulans disiagakan di Lapangan Banteng, Monumen Nasional (Monas), Sarinah, Jalan MH Thamrin, Bundaran Hotel Indonesia (HI), depan Bank UOB, Dukuh Atas BNI 46, Hotel Orient, FX Sudirman, OK Bank, gedung Da Vinci, kawasan Semanggi, Patung Pemuda Membangun dan BEI/SCBD.

Selain itu, di delapan kawasan wisata unggulan, yakni Ancol (Jakarta Utara) Kota Tua (Jakarta Barat), Setu Babakan (Jakarta Selatan), M Bloc Space (Jakarta Selatan), Blok M Hub (Jakarta Selatan), TMII (Jakarta Timur), Pintu Air Malaka Sari BKT (Jakarta Timur) dan Pulau Untung Jawa (Kepulauan Seribu).

Dinkes DKI juga menyiagakan ambulans di setiap pos kesehatan yang dibuka selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Pos itu terdapat di 18 lokasi yang tersebar di terminal dan titik keramaian lainnya. "Ambulans darat sebanyak 182 unit, ambulans laut empat unit," kata Ani.

Selain itu, Dinkes DKI mengerahkan empat unit Jakspeed (layanan ambulans sepeda dan skuter medis), 12 Tim Reaksi Cepat (TRC) dan satu kapal krisis.

Pelayanan kesehatan selama masa liburan juga termasuk 44 Puskesmas dan 31 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang tidak hanya melayani pemudik yang sakit, namun juga warga Jakarta yang membutuhkan layanan kesehatan selama masa libur Nataru.