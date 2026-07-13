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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dinkes Sumsel Sebut 380 Kasus Baru HIV/AIDS, 28 Penderita Meninggal Dunia

Senin, 13 Juli 2026 – 15:40 WIB
Dinkes Sumsel Sebut 380 Kasus Baru HIV/AIDS, 28 Penderita Meninggal Dunia - JPNN.COM
Cegah HIV/AIDS. Ilustrasi: Foto: Antara.

jpnn.com, PALEMBANG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatera Selatan mencatat sebanyak 380 kasus baru HIV/AIDS selama periode Januari hingga Mei 2026.

Dari jumlah tersebut, 28 penderita dilaporkan meninggal dunia akibat komplikasi penyakit tersebut.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Sumsel Ira Primadesa Ogatiyah mengungkapkan dari total kasus baru yang ditemukan, sebanyak 249 merupakan kasus HIV dan 131 kasus AIDS. 

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"Temuan kasus baru HIV/AIDS Januari-Mei 2026 sebanyak 380 orang. HIV tercatat 249 orang dan AIDS 131 orang. Dari total temuan kasus baru tersebut, 28 orang meninggal dunia," ungkap Ira, Senin (13/7/2026).

Berdasarkan sebaran wilayah, Kota Palembang menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 203 kasus yang terdiri dari 133 kasus HIV dan 70 kasus AIDS.

Dari jumlah tersebut, tercatat 10 penderita meninggal dunia.

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Sementara itu, Kota Lubuklinggau berada di urutan berikutnya dengan 27 kasus, disusul Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 25 kasus. 

"Kelompok dengan jumlah kasus terbanyak masih berasal dari lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL)," ujar Ira.

Sebanyak 380 kasus baru HIV/AIDS ditemukan di Sumsel selama periode Januari hingga Mei 2026, dari jumlah tersebut, 28 penderita meninggal dunia.

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TAGS   Hiv Aids  dinas kesehatan  meninggal dunia  Sumsel 
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