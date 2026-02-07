Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Dino Patti Djalal: RI Harus Mewaspadai Perilaku Trump dan Agenda Israel Membungkam Palestina

Sabtu, 07 Februari 2026 – 09:12 WIB
Dino Patti Djalal: RI Harus Mewaspadai Perilaku Trump dan Agenda Israel Membungkam Palestina - JPNN.COM
Mantan Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal memenuhi undangan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). /ANTARA/Maria Cicilia Galuh.

jpnn.com - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) gagasan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tak dapat menjadi solusi akhir demi mewujudkan kemerdekaan Palestina.

Dino melihat sikap Donald Trump yang sulit diprediksi serta rezim Zionis Israel yang menolak kemerdekaan Palestina, dapat menjadi batu sandungan atas usaha Dewan Perdamaian mencapai tujuan organisasi itu sesuai amanat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Tangkapan layar - Presiden RI Prabowo Subianto turut menandatangani piagam Dewan Perdamaian (Board of Peace) di samping Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pada sela-sela acara World Economic Forum (WEF) 2026 di Congress Hall, Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am.

Oleh karena itu, melalui pernyataannya di media sosial X yang dipantau Sabtu (7/2/2026), Dino Patti mendesak Indonesia sebagai perwakilan negara mayoritas Muslim di Dewan Perdamaian, untuk memainkan perannya secara tegas di organisasi tersebut.

"Karena RI sudah keburu masuk BoP, waspadai perilaku Trump dan agenda Israel untuk membungkam Palestina, dan selalu jaga opsi untuk keluar dari BoP," kata Dino dalam pernyataan tertulis untuk mengklarifikasi posisinya terhadap badan bentukan Trump itu.

Menurut mantan wakil menteri luar negeri RI itu, Dewan Perdamaian dan Rencana 20 Poin Donald Trump adalah satu-satunya kesepakatan yang berhasil tercapai di tingkat internasional untuk mewujudkan gencatan senjata dan pemulihan di Jalur Gaza, sehingga keikutsertaan RI di badan itu dapat dimaklumi.

Dino memandang keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia ke Dewan Perdamaian merupakan pendekatan yang "realistis", mengingat RI secara strategis harus berbaris dengan 7 negara Muslim lain yang turut bergabung ke Dewan Perdamaian, meski belum ada jaminan bahwa inisiatif tersebut akan sukses.

Terlebih, organisasi tersebut telah mendapat dukungan DK PBB dan negara-negara Arab, serta tidak tersedia alternatif yang diajukan pihak lain, misalnya dari Uni Eropa, Rusia, China, ataupun negara-negara Arab sendiri, kata dia.

Dino Patti Djalal menilai Dewan Perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump tak dapat menjadi solusi akhir demi mewujudkan kemerdekaan Palestina.

