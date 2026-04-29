JPNN.com - Entertainment - Seleb

Dinobatkan sebagai Bupati Terbaik oleh Kemendagri, Lucky Hakim Berkomentar Begini

Rabu, 29 April 2026 – 18:18 WIB
Bupati Indramayu, Lucky Hakim sukses mengantarkan daerahnya masuk jajaran 5 besar kinerja terbaik pemerintah daerah se-Indonesia. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Bupati Indramayu, Lucky Hakim sukses mengantarkan daerahnya masuk jajaran 5 besar kinerja terbaik pemerintah daerah se-Indonesia.

Penghargaan bergengsi tersebut diberikan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30, yang digelar di Lapangan Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4) lalu.

Diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7-739 Tahun 2026, penilaian berasal dari Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari seluruh Indonesia.

Baca Juga:

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengatakan, penghargaan tersebut diberikan karena capaian kinerja yang unggul.

"Bupati Lucky memiliki kinerja terbaik dalam berbagai aspek. Karena itu, beliau layak menerima penghargaan ini," ungkap Bima Arya Sugiarto dalam keterangan resmi.

Atas pencapaian yang diraihnya tersebut, Lucky Hakim pun merasa bersyukur.

Baca Juga:

Namun menurutnya, hal itu bukan pencapaian pribadi melainkan kerja keras seluruh pihak terkait.

"Alhamdulillah, ini bukan capaian pribadi. Ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dan dukungan masyarakat Indramayu," ucap Lucky Hakim.

Lucky Hakim  Bupati Indramayu Lucky Hakim  Bupati  Kemendagri 
