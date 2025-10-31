Dinonaktifkan dari DPR, Uya Kuya Tetap Lanjutkan Kegiatan Bantu Masyarakat

Jumat, 31 Oktober 2025 – 09:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus politikus, Uya Kuya tidak menerima gaji lagi sejak dinonaktifkan sebagai anggota DPR.

Dia dinonaktifkan dari DPR sejak sekitar dua bulan lalu setelah diprotes warga akibat video joget di gedung parlemen.

"Demi Allah, dari saya dinonaktifkan jadi anggota DPR sampai sekarang, saya tidak terima gaji," kata Uya Kuya saat menjadi bintang tamu FYP di Trans7 baru-baru ini.

Baca Juga: Uya Kuya Tidak Terima Gaji Lagi Sejak Dinonaktifkan dari DPR

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga memastikan tidak pernah meminta hak-hak seperti tunjangan sejak nonaktif dari DPR.

Uya Kuya mengaku menggunakan uang dari tabungan pribadi untuk biaya hidup sehari-hari.

"Saya tidak pernah mengambil, tidak diberikan, dan memang tidak terima apa pun," ucap personel Tofu Reunion itu.

Baca Juga: PAN Ungkap Status Terkini Uya Kuya dan Eko Patrio

Meski nonaktif dari DPR, Uya Kuya menegaskan bakal tetap melakukan kegiatan sosial.

Dia bertekad selalu aktif membantu masyarakat seperti yang dilakukannya sejak 2016.