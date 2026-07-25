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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Diogo Ramalho Bongkar Perubahan Besar Persebaya, Persija Harus Waspada

Sabtu, 25 Juli 2026 – 17:58 WIB
Diogo Ramalho Bongkar Perubahan Besar Persebaya, Persija Harus Waspada - JPNN.COM
Diogo Ramalho dalam sesi latihan Persebaya Surabaya. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Persebaya Surabaya memasuki fase akhir persiapan sebelum memulai laga perdana Piala Presiden 2026 melawan Persija Jakarta.

Menurut jadwal, duel Persebaya vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7/2026).

Gelandang Persebaya Diogo Ramalho menilai perkembangan timnya menunjukkan arah yang positif.

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Pemain asal Portugal itu mengatakan seluruh pemain berusaha memanfaatkan setiap sesi latihan untuk mempercepat proses adaptasi sekaligus membangun filosofi yang diinginkan tim pelatih.

"Persiapan kami berjalan dengan baik. Setiap hari kami berusaha memanfaatkan sesi latihan semaksimal mungkin untuk meningkatkan pemahaman permainan dan membangun chemistry di dalam tim."

"Saya melihat semua pemain memiliki semangat yang tinggi untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik," jelasnya.

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Menurut pemain berusia 27 tahun tersebut, perkembangan itu tidak lepas dari program latihan yang disusun Bernardo Tavares bersama staf kepelatihan.

Dia menilai setiap menu latihan dirancang secara detail agar para pemain memahami peran masing-masing ketika pertandingan berlangsung.

Persebaya Surabaya memasuki fase akhir persiapan sebelum memulai laga perdana Piala Presiden 2026 melawan Persija Jakarta.

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TAGS   Persebaya  Persija  Persebaya Surabaya  Diogo Ramalho  Piala Presiden 2026 
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