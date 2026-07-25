Diogo Ramalho Bongkar Perubahan Besar Persebaya, Persija Harus Waspada

jpnn.com - Persebaya Surabaya memasuki fase akhir persiapan sebelum memulai laga perdana Piala Presiden 2026 melawan Persija Jakarta.

Menurut jadwal, duel Persebaya vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7/2026).

Gelandang Persebaya Diogo Ramalho menilai perkembangan timnya menunjukkan arah yang positif.

Perubahan Persebaya Selama Persiapan

Pemain asal Portugal itu mengatakan seluruh pemain berusaha memanfaatkan setiap sesi latihan untuk mempercepat proses adaptasi sekaligus membangun filosofi yang diinginkan tim pelatih.

"Persiapan kami berjalan dengan baik. Setiap hari kami berusaha memanfaatkan sesi latihan semaksimal mungkin untuk meningkatkan pemahaman permainan dan membangun chemistry di dalam tim."

"Saya melihat semua pemain memiliki semangat yang tinggi untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik," jelasnya.

Program Bernardo Tavares Dinilai Mulai Terlihat Hasilnya

Menurut pemain berusia 27 tahun tersebut, perkembangan itu tidak lepas dari program latihan yang disusun Bernardo Tavares bersama staf kepelatihan.

Dia menilai setiap menu latihan dirancang secara detail agar para pemain memahami peran masing-masing ketika pertandingan berlangsung.