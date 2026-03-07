Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Diorama Talentlytica Jadi Ruang Refleksi HR di Tengah Arus Transformasi Digital

Sabtu, 07 Maret 2026 – 18:46 WIB
Diorama Talentlytica Jadi Ruang Refleksi HR di Tengah Arus Transformasi Digital
Talentlytica menggelar forum Diorama untuk membahas peran HR dalam menghadapi transformasi digital. Foto: Talentlytica

jpnn.com, JAKARTA - Percepatan transformasi digital mendorong perusahaan untuk tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga memperkuat kesiapan talenta dan budaya organisasi.

Dalam situasi ini, peran Human Resources (HR) semakin strategis sebagai penggerak perubahan yang memastikan organisasi mampu beradaptasi dengan dinamika bisnis yang terus berkembang.

Merespons tantangan tersebut, Talentlytica menggelar Diorama: Diskusi Obrolan Ringan Ramadhan, sebuah forum yang mempertemukan para praktisi HR dari berbagai perusahaan untuk berdiskusi mengenai pengelolaan talenta di tengah perubahan lanskap kerja.

Berbeda dengan forum formal pada umumnya, Diorama dirancang sebagai ruang diskusi yang lebih santai dan terbuka.

Dalam forum ini, para praktisi HR berbagi pengalaman langsung terkait pengembangan talenta, penguatan budaya kerja, serta strategi kepemimpinan di era organisasi yang makin terdigitalisasi.

Sejumlah isu strategis turut mengemuka dalam diskusi, mulai dari kebutuhan reskilling di tengah perubahan peran kerja, pentingnya membangun kolaborasi lintas generasi, hingga tantangan mencetak pemimpin yang mampu memimpin organisasi berbasis data.

Chief of Customer Success Talentlytica Ahmad Fachrur Rivai menilai masih banyak perusahaan yang menempatkan teknologi sebagai fokus utama transformasi tanpa diiringi kesiapan sumber daya manusia.

“Kami sering melihat perusahaan berinvestasi besar pada sistem dan platform, tetapi belum sepenuhnya menguatkan kesiapan talenta di dalamnya. Padahal, transformasi hanya akan berjalan efektif jika manusianya siap berubah dan dipimpin dengan pendekatan yang tepat,” ujarnya.

Talentlytica menggelar forum Diorama untuk membahas peran HR dalam menghadapi transformasi digital.

