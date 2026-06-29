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JPNN.com - Entertainment - Musik

Dipajak! Heruwa Shaggydog Rilis Lagu Kolaborasi dengan Almarhum Ole

Senin, 29 Juni 2026 – 19:29 WIB
Dipajak! Heruwa Shaggydog Rilis Lagu Kolaborasi dengan Almarhum Ole - JPNN.COM
Vokalis Shaggydog, Heruwa dengan musisi Ole (almarhum). Foto: Dok. DoggyHouse Records/Gas.id

jpnn.com, YOGYAKARTA - Vokalis Shaggydog, Heru Wahyono (Heruwa), akhirnya merilis lagu kolaborasi dengan musisi Ole (almarhum), yang bertajuk Dipajak!.

Lagu tersebut tidak lahir begitu saja, melainkan hasil dari malam-malam panjang penuh diskusi yang intens antara Heruwa, Ole, serta kawan-kawan satu tongkrongan.

Semua kerap bertukar pikiran dan mencermati berbagai pernyataan serta wacana kebijakan yang bergulir sepanjang tahun lalu, yang sempat memicu perdebatan hangat di masyarakat karena seolah-olah menyasar hampir semua aspek kehidupan sehari-hari. Ruang diskusi dan keresahan bersama itulah yang kemudian dikonversikan menjadi sebuah karya seni yang jujur.

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'Di mana bumi dipijak, di situ kita dipajak,' duet Heruwa dan Ole mencoba memotret dinamika dalam tatanan peradaban ini, dengan cara yang kasual, ringan, dan lirik yang sedikit nakal, jenaka.

Dipajak! merupakan sebuah refleksi sosial tentang dinamika kebijakan ekonomi dan diskusi seputar perpajakan yang hangat bergulir di tengah masyarakat.

Secara musikal, Dipajak! hadir dengan eksplorasi aransemen yang kaya dan bertenaga. Lagu tersebut mengusung genre fusion yang mengawinkan ketukan ritmis funk, vokal yang soulful, dan energi dari sedikit sentuhan rock. Dibalut brass section yang dinamis, memberikan warna musik yang fun dan enerjik, sekaligus asyik untuk dinikmati sambil bergoyang.

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"Membayar pajak adalah bagian dari komitmen kita bersama untuk membangun bangsa dan menjalankan roda peradaban. Namun, sebagai seniman, kami juga melihat bagaimana dinamika diskusi di masyarakat sangat menarik untuk diabadikan ke dalam sebuah karya musik. Lagu ini adalah potret kemanusiaan tentang bagaimana kita semua bersama-sama beradaptasi," ungkap Heruwa.

Heruwa melibatkan beberapa kawan musisi yang ada di sekitarnya dalam proses rekaman lagu Dipajak!.

Vokalis Shaggydog, Heru Wahyono (Heruwa), berkolaborasi dengan musisi Ole (almarhum), merilis single kolaborasi terbaru yang bertajuk Dipajak!.

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TAGS   Heruwa  Heru Shaggydog  Shaggydog  DoggyHouse Records 
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