Dipakai Harian, Suzuki Fronx Ternyata Senyaman Ini

Senin, 19 Januari 2026 – 19:51 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Suzuki Fronx menjadi amunisi terbaru PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) di segmen SUV kompak.

Di balik desainnya yang atraktif, Fronx menawarkan satu nilai utama yang terasa dalam penggunaan sehari-hari: kenyamanan berkendara.

JPNN.com kembali menjajal Suzuki Fronx dalam aktivitas harian di jalan perkotaan.

Mobil ini digunakan baik sendiri maupun bersama keluarga—istri dan anak—dengan karakter perjalanan yang beragam, mulai dari lalu lintas padat, jalan sempit permukiman, hingga sesekali melaju di ruas tol.

Mengandalkan mesin baru K15C dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS), Fronx terasa responsif tanpa harus memaksa pengemudi mengubah gaya berkendara.

Akselerasi halus dan perpindahan tenaga yang linear membuat mobil ini nyaman dikemudikan secara santai, namun tetap mampu diajak melaju lebih cepat saat dibutuhkan.

Kenyamanan makin terasa lewat kehadiran fitur-fitur pendukung berkendara.