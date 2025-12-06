Close Banner Apps JPNN.com
Dipanggil Kiai Sepuh, Gus Yahya Bawa Dokumen Satu Tas

Sabtu, 06 Desember 2025 – 19:03 WIB
Dipanggil Kiai Sepuh, Gus Yahya Bawa Dokumen Satu Tas
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jpnn.com, JOMBANG - Kiai sepuh memanggil Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.

Gus Yahya mengaku memberikan klarifikasi atau penjelasan terkait dengan kisruh di PBNU.

"Para pinisepuh, sesepuh memanggil saya dan saya datang. Apa pun nanti yang diminta saya siap, apa pun yang ditanyakan saya siap jawab," katanya saat di Pesantren Tebuireng, Sabtu (6/12).

Dia mengatakan kedatangannya ke Pesantren Tebuireng tersebut juga untuk menghadiri panggilan dari para kiai sepuh. Ia juga didampingi sejumlah pengurus di PBNU.

Dirinya juga menyiapkan dokumen untuk memberikan klarifikasi kepada kiai sepuh. Dokumen tersebut ada satu tas penuh.

Pihaknya berharap dari hasil pertemuan ini menjadi awal yang baik. Ia pun berharap masalah ini juga bisa secepatnya selesai.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal dari jalan penyelesaian," kata dia.

Sementara itu, salah satu Rais Syuriyah PBNU KH Mohammad Nuh mengatakan dirinya hadir menindaklanjuti arahan dari Rois Aam dan Wakil Rois Aam yang memang diundang acara di Pesantren Tebuireng Jombang.

Kiai sepuh memanggil Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.

TAGS   Gus Yahya  PBNU  Ketum PBNU  Konflik PBNU  Ponpes Tebuireng  Pondok Pesantren Tebuireng 
