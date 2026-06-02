JPNN.com - Nasional - Hukum

Dipanggil KPK soal Korupsi Haji, Fuad Hasan Mengaku Masih di Arab Saudi

Selasa, 02 Juni 2026 – 15:08 WIB
Pemilik perusahaan perjalanan biro haji dan umrah PT. Maktour Fuad Hasan Masyhur berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/1/2026). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/nz

jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Direktur Utama PT Maktour Fuad Hasan Masyhur (FHM) belum bisa memenuhi panggilan sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji pada Selasa ini (2/6/2026).

"Saksi FHM mengirimkan konfirmasi bahwa belum bisa memenuhi panggilan penyidik," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta.

Konon, Fuad Hasan Masyhur mengaku masih berada di Arab Saudi dalam rangka pelaksanaan ibadah haji sehingga tidak bisa memenuhi panggilan KPK.

"Penyidik akan koordinasikan untuk penjadwalan berikutnya," katanya menjelaskan tindak lanjut KPK.

Sebelumnya, KPK memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023–2024 pada 9 Agustus 2025.

Pada 9 Januari 2026, KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka.

Sementara itu, Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour tidak ditetapkan sebagai tersangka, meski sempat dicekal ke luar negeri.

KPK kemudian menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 27 Februari 2026 yang menyebut kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp 622 miliar.

