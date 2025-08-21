Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Dipanggil Patrick Kluivert, Marc Klok Punya Misi Besar untuk Timnas Indonesia

Kamis, 21 Agustus 2025 – 12:55 WIB
Gelandang Persib Bandung Marc Klok dipanggil ke Timnas Indonesia. Foto: Persib.

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Marc Klok mendapat pemanggilan pertamanya ke Timnas Indonesia di era Patrick Kluivert.

Klok dijadwalkan mengikuti pemusatan latihan di Surabaya sebagai bagian dari persiapan menghadapi dua laga FIFA Matchday bulan September.

Bagi Klok, kesempatan ini terasa istimewa karena dirinya sudah cukup lama tak bergabung Timnas Indonesia.

Baca Juga:

Motivasi Marc Klok

Gelandang 31 tahun itu menegaskan bahwa kembali mengenakan jersei Garuda di dada merupakan salah satu motivasi terbesarnya.

"Saya sangat senang dan bangga. Ini adalah hasil kerja keras dalam beberapa bulan bahkan tahun lalu. Saya memiliki target untuk bisa bermain sebanyak mungkin," kata Klok.

Mantan pemain PSM Makassar tersebut menambahkan membela Timnas Indonesia selalu menjadi momen yang dia nantikan.

Baca Juga:

"Membanggakan untuk bisa mewakilinya. Tentu, menjadi bagian untuk berjuang lolos ke Piala Dunia adalah hal yang luar biasa," ungkap pemain yang identik dengan nomor punggung 23 itu.

Harapan untuk Lini Tengah Indonesia

Kehadiran Klok di lini tengah diharapkan menambah kekuatan Timnas Indonesia, terutama dari sisi pengalaman dan visi permainan.

