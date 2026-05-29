JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Dipanggil Timnas Indonesia, Eksel Runtukahu Ungkap Hal yang Sudah Lama Dipendam

Jumat, 29 Mei 2026 – 19:07 WIB
Penyerang Persija Jakarta Eksel Runtukahu (tengah). Foto: IG persija

jpnn.com - Eksel Runtukahu akhirnya mendapat panggilan Timnas Indonesia setelah tampil impresif bersama Persija Jakarta sepanjang musim 2025/26.

Penyerang berusia 27 tahun itu masuk dalam daftar pemain yang mengikuti pemusatan latihan Skuad Garuda proyeksi ASEAN Hyundai Cup 2026.

Performa Eksel bersama Macan Kemayoran memang cukup mencuri perhatian.

Dari 23 pertandingan yang dijalani, mantan penggawa Barito Putera itu mampu mencetak enam gol dan menjadi salah satu pemain penting di lini depan Persija.

Pemanggilan tersebut terasa spesial bagi Eksel. Sebab, sejak awal bergabung Persija, dia memang memiliki ambisi untuk membawa kariernya naik ke level yang lebih tinggi.

Kini, impian itu mulai menjadi kenyataan.

"Buat saya, ini seperti mimpi yang akhirnya bisa saya rasakan. Saya tentu sangat bersyukur dan bangga mendapat kesempatan bergabung di TC Timnas."

"Ini juga membuat saya semakin termotivasi untuk terus berkembang dan bekerja lebih keras lagi," ujar Eksel.

TAGS   Eksel Runtukahu  Timnas Indonesia  Persija  Persija Jakarta  ASEAN Hyundai Cup 
