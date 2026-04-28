Dipanggil Timnas Indonesia, Klok Siap Buktikan Diri di Tengah Tekanan yang Dihadapi Persib

jpnn.com - JAKARTA - Gelandang sekaligus Kapten Persib Bandung Marc Klok tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya setelah dilirik kembali memperkuat Tim Nasional Indonesia.

Marc Klok masuk daftar pemain yang dipanggil Timnas Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan di Jakarta pada 26-30 Mei.

Pemusatan latihan itu sebagai bagian dari persiapan menuju Piala AFF 2026 yang akan digelar 24 Juli hingga 26 Agustus.

"Indonesia adalah rumah saya. Membela negara selalu jadi perasaan terbaik," kata Marc Klok, Selasa (28/4).

Namun, di balik euforia itu Klok tetap membumi. Dia menekankan bahwa fokus utamanya saat ini ialah masih untuk Persib Bandung yang tengah berada di fase genting perebutan gelar. Persib kini bersaing ketat di papan atas dengan Borneo FC, pada lima laga sisa.

"Target kami jelas, sapu bersih kemenangan. Saya harus berada di kondisi terbaik untuk tim," ungkapnya.

Meski begitu, Klok juga tak ingin setengah hati saat kembali ke Timnas Indonesia. Dia menyadai pemanggilan ini masih tahap seleksi, sehingga performa, kebugaran, dan mental harus dijaga.

"Saya harus membuktikan diri layak dipilih. Persaingan di timnas sangat ketat, semua pemain punya kualitas," katanya.