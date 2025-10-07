Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Dipastikan Gagal Tampil Bersama Timnas Indonesia, Emil Audero Kirim Pesan Perjuangan

Selasa, 07 Oktober 2025 – 16:55 WIB
Penjaga gawang Timnas Indonesia, Emil Audero saat menjalani pemusatan latihan di Bali jelang laga putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat Emil Audero pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Penjaga gawang kelahiran 18 Januari 1997 itu absen setelah mengalami cedera di bagian betis.

Pesan Emil Audero kepada Penggemar

Mantan pemain Inter Milan itu telah mengirimkan pesan kepada para penggemar melalui akun media sosial resmi Timnas Indonesia.

Emil berharap rekan-rekannya bisa berjuang maksimal untuk meraih tiket putaran final ajang akbar sepak bola dunia.

“Kepada seluruh Garuda fan, sayangnya saya harus absen karena cedera. Begitulah sepak bola, begitulah hidup.” Saya berharap bisa membantu rekan-rekan setim untuk mencapai mimpi.” 

“Saya yakin mereka akan memberikan segalanya untuk membuat semua bahagia dan bangga,” bunyi pengumuman Emil di laman Kita Garuda.

Tampil Impresif di Serie A

Emil Audero sejatinya diharapkan bisa mengawal gawang Timnas Indonesia setelah tampil apik di Serie A bersama Cremonese.

Kiper kelahiran Mataram itu mencatat dua kali clean sheet dan baru kebobolan tiga gol dari empat laga.

Timnas Indonesia dipastikan tidak akan memainkan Emil Audero saat melawan Arab Saudi (9/10) dan Irak (12/10) mendatang

