Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dipastikan Gaji PPPK Paruh Waktu Sarjana Rp3,2 Juta, Lulusan SMA Sebegini

Selasa, 28 Oktober 2025 – 04:31 WIB
Dipastikan Gaji PPPK Paruh Waktu Sarjana Rp3,2 Juta, Lulusan SMA Sebegini - JPNN.COM
Sudah disiapkan anggaran gaji PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Bekasi. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - KABUPATEN BEKASI – Berikut ini kabar gembira bagi para honorer calon PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pemkab Bekasi memastikan akan mengangkat 3.078 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Pemkab Bekasi juga sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk membayar gaji PPPK Paruh Waktu.

Baca Juga:

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bekasi Bennie Yulianto Iskandar mengatakan pembiayaan untuk PPPK paruh waktu telah tercantum dalam alokasi APBD Perubahan 2025 hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat.

"APBD Perubahan 2025 mulai berjalan setelah disahkan melalui paripurna dan dievaluasi Pemprov Jawa Barat. Pembiayaan PPPK paruh waktu telah tercantum dalam APBD tersebut," kata Bennie di Cikarang, Senin (27/10).

Dia menyatakan keberadaan anggaran ini menjadi bentuk kepastian pemerintah daerah bagi tenaga non-ASN yang tidak lulus seleksi PPPK penuh waktu, yang akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Baca Juga:

Proses realisasi pengangkatan PPPK paruh waktu masih menunggu penyelesaian administrasi, termasuk penerbitan Keputusan Bupati Bekasi sebagai dasar hukum penggajian.

"Meski pun anggaran sudah dialokasikan, kami masih mempersiapkan Keputusan Bupati Bekasi sebagai landasan hukum untuk pembayaran gaji PPPK paruh waktu," katanya.

Sudah dipastikan gaji PPPK Paruh Waktu berijazah sarjana sebesar Rp3,2 juta per bulan, lulusan SMA sebegini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  Gaji PPPK Paruh Waktu  PPPK  honorer  gaji PPPK 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp