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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Dipercaya Garap Proyek Tower 4 ITS, PTPP Kantongi Kontrak Rp151,9 Miliar

Selasa, 14 Juli 2026 – 12:33 WIB
Dipercaya Garap Proyek Tower 4 ITS, PTPP Kantongi Kontrak Rp151,9 Miliar - JPNN.COM
Render Tower 4 Institut Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang akan diwujudkan menjadi bangunan melalui proyek dengan nilai kontrak Rp151,9 miliar. Ilustrasi: PTPP

jpnn.com, SURABAYA - Perusahaan konstruksi nasional PT PP (Persero) Tbk kembali memperoleh keprcayaan untuk menggarap proyek penting.

Emiten berkode PTPP itu mengantongi kontrak senilai Rp151,9 miliar untuk membangun Tower 4 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Proyek itu menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas serarana pendidikan tinggi sekaligus mendukung pemerataan akses pendidikan unggul di Indonesia.

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Rencananya, masa pembangunan Tower 4 ITS dilaksanakan selama 365 hari dengan masa pemeliharaan selama 360 hari kalender.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo menyatakan perusahaan konstruksi dan investasi di bawah naungan Danantara Indonesia.

Menurut dia, keberhasilan PTPP meraih proyek pembangunan Tower 4 ITS mencerminkan komitmen dalam mendukung pengembangan infrastruktur pendidikan.

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“PTPP berkomitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pembangunan Tower 4 ITS sejalan dengan agenda pemerataan pendidikan nasional, khususnya dalam menghadirkan fasilitas pendidikan berkualitas yang mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran, riset, dan inovasi.

PTPP optimistis proyek Tower 4 ITS dapat diselesaikan tepat waktu dengan tetap mengedepankan kualitas, keselamatan kerja, inovasi konstruksi.

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TAGS   PTPP  PT PP  Konstruksi  ITS  BUMN konstruksi 
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