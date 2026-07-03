Dipercaya Jadi Tuan Rumah GSDC 2026, ICE BSD Terapkan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu

jpnn.com - JAKARTA - Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD ditunjuk sebagai tuan rumah perhelatan forum internasional, Global Sustainable Development Congress (GSDC) 2026. Forum ini mempertemukan para pemimpin global dari berbagai sektor untuk membahas isu-isu krusial terkait pembangunan berkelanjutan.

General Manager ICE BSD Siti Karmila menyatakan penunjukan ini merupakan suatu kehormatan sekaligus pengakuan terhadap kapasitas dan standar operasional yang telah dibangun pihaknya selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk tidak hanya menghadirkan fasilitas pendukung, tetapi juga menjadi hub kolaborasi global.

"(Fasilitas) untuk mendorong inovasi dan pertukaran pengetahuan demi percepatan pembangunan berkelanjutan," kata Siti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Jumat (3/7).

Sejalan dengan meningkatnya tuntutan terhadap penyelenggaraan event yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, ICE BSD terus memperkuat posisinya sebagai destinasi MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions).

Komitmen ini menjadi bagian dari transformasi penyedia tempat MICE tersebut dalam menghadirkan standar baru bagi industri penyelenggaraan acara di Indonesia.

Inisiatif keberlanjutan terus diprioritaskan, di antaranya efisiensi energi melalui pemanfaatan pencahayaan alami dan penggunaan lampu LED, sistem daur ulang air, hingga penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (EV Charging Station) bagi pengunjung.

Dalam GSDC 2026 nanti, komitmen hijau ini diperkuat melalui kolaborasi dengan rekosistem untuk menghadirkan sistem pengelolaan sampah terpadu.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya nyata dalam mendorong penerapan ekonomi sirkular di industri MICE.