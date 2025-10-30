Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Diperiksa Jaksa Terkait Kasus Korupsi, Wawalkot Bandung Erwin Buka Suara

Kamis, 30 Oktober 2025 – 23:00 WIB
Diperiksa Jaksa Terkait Kasus Korupsi, Wawalkot Bandung Erwin Buka Suara - JPNN.COM
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bandung Irfan Wibowo dalam konferensi pers pemeriksaan Wakil Wali Kota Bandung Erwin dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, di Kantor Kejari Bandung, Jalan Terusan Jakarta, Kota Bandung, Kamis (30/10/2025) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Wakil Wali Kota Bandung Erwin buka suara terkait pemeriksaan dirinya oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung.

Erwin diperiksa pada Kamis (30/10/2025) pagi hingga sore hari di Kantor Kejari Bandung, Jalan Terusan Jakarta, Kota Bandung.

Erwin membenarkan bahwa dirinya hari ini diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Kejari Bandung.

Baca Juga:

"Benar bahwa saya (Kang Erwin) memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Bandung untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Kehadiran saya merupakan bentuk tanggung jawab moral dan dukungan terhadap upaya penegakan hukum yang sedang berjalan," kata Erwin saat dikonfirmasi.

Menurutnya, sebagai pejabat publik ia menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan di lingkungan Pemkot Bandung.

Proses penyidikan yang tengah dilakukan Kejari Bandung pun perlu didukung sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca Juga:

Ia pun membantah ihwal adanya informasi yang beredar menyatakan dirinya terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh kejaksaan. Erwin meminta kepada seluruh pihak untuk menunggu hasil pemeriksaan yang sedang berlangsung.

"Saya menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Tidak pernah ada peristiwa OTT terhadap saya. Pemberitaan yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Saya menyadari beredarnya informasi yang tidak sesuai," tuturnya.

Wakil Wali Kota Bandung Erwin buka suara terkait pemeriksaan dirinya oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wakil Wali Kota Bandung Erwin  Wawalkot Erwin  kejari bandung  Kasus Korupsi 
BERITA WAKIL WALI KOTA BANDUNG ERWIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp