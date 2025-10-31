Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Diperiksa Kejari, Wakil Wali Kota Bandung Diberondong 28 Pertanyaan

Jumat, 31 Oktober 2025 – 13:38 WIB
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bandung Irfan Wibowo dalam konferensi pers pemeriksaan Wakil Wali Kota Bandung Erwin dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Kamis (30/10/2025) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Wakil Wali Kota Bandung Erwin diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung selama tujuh jam pada Kamis (30/10/2025).

Dia diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan pada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tahun anggaran 2025. 

Kepala Kejari (Kajari) Kota Bandung Irfan Wibowo mengatakan penyidik mengajukan sekitar 28 pertanyaan kepada Erwin saat pemeriksaan berlangsung. 

"Kemarin memang ada pemeriksaan terhadap Pak Erwin sebagai saksi. Kalau jumlah pertanyaannya sekitar 28, saya kurang hafal detailnya, karena tim yang memeriksa," kata Irfan saat ditemui di Pengadilan Tinggi Bandung, Jalan Cimuncang, Kota Bandung, Jumat (31/10/2025). 

Dia mengungkapkan, pemeriksaan terhadap Erwin merupakan bagian dari proses penyelidikan yang masih berjalan.

Dalam kasus ini, selain Erwin, ada beberapa orang saksi lain, yang berasal dari lingkungan OPD dan pihak swasta yang diperiksa. 

Kejaksaan tengah memperkuat alat bukti sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut. 

“Penetapan tersangka kan mengedepankan alat bukti. Sekarang alat bukti sedang kami perkuat seoptimal mungkin,” ujarnya.

Kejari mengajukan 28 pertanyaan kepada Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang diperiksa dalam kasus dugaan korupsi.

