Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Diperiksa Soal Dugaan Perzinahan, Insanul Fahmi Dicecar 30 Pertanyaan

Jumat, 26 Desember 2025 – 21:21 WIB
Diperiksa Soal Dugaan Perzinahan, Insanul Fahmi Dicecar 30 Pertanyaan - JPNN.COM
Pengusaha muda Insanul Fahmi. Foto: Instagram/insanulfahmi

jpnn.com, JAKARTA - Insanul Fahmi telah memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan perzinahan dan perselingkuhan atas laporan istrinya, Wardatina Mawa.

Dia mengatakan bahwa dirinya hanya memberikan keterangan terkait laporan tersebut.

"Kasih keterangan, memberikan klarifikasi ya. Alhamdulillah mohon doanya yang terbaik ya, bismillah ya," kata Insanul Fahmi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Baca Juga:

Insanul Fahmi mengungkapkan, penyidik memeriksanya terkait Pasal 284.

Pria yang berprofesi sebagai pengusaha itu bersyukur pemeriksaannya itu berjalan dengan lancar.

"Ya terkait Pasal 284. Alhamdulillah berjalan lancar. Mohon doanya ya buat yang terbaik untuk semua pihak," tuturnya

Baca Juga:

Dalam kesempatan yang sama, Insanul Fahmi mengungkapkan, dirinya ditanyai puluhan pertanyaan oleh penyidik.

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait dengan laporan Wardatina Mawa.

Insanul Fahmi telah memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan perzinahan dan perselingkuhan atas laporan istrinya, Wardatina Mawa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Insanul Fahmi  Profil Insanul Fahmi  Inara Rusli  Wardatina Mawa 
BERITA INSANUL FAHMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp