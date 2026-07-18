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JPNN.com - Nasional - Hukum

Diperiksa Terkait Kasus ASABRI, Eks Jampidsus Bantah Terima Duit dari Tan Kian

Sabtu, 18 Juli 2026 – 05:27 WIB
Diperiksa Terkait Kasus ASABRI, Eks Jampidsus Bantah Terima Duit dari Tan Kian - JPNN.COM
Eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah. Foto dok ANTARA/Asprilla Dwi Adha/agr

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah membantah menerima uang suap dari pengusaha Tan Kian sekitar Rp50 miliar ketika diperiksa penyidik kejaksaan dalam kasus korupsi dan TPPU terkait PT ASABRI. 

Hal demikian seperti disampaikan pengacara Febrie, Hotman Paris Hutapea dalam konferensi pers di kantor Kejagung, Jakarta, Jumat (17/7).

Diketahui, Febrie pada Jumat ini diperiksa penyidik Kejagung dalam kapasitas sebagai tersangka dan dicecar 18 pertanyaan.

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Hotman mengatakan satu di antara pertanyaan ke Febrie soal kemungkinan eks Kejati Jakarta itu menerima aliran duit dari Tan Kian.

"Menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian, dia tahu memberikan uang Rp50 miliar lebih? Jawabannya tidak. Itu yang pertama, yang jelas menyangkut duit tidak ada," kata dia, Jumat.

Febrie, kata Hotman, membantah pula soal narasi kepemilikan Kafe de’Clan Signature di Cipete, Jakarta, karena tempat itu dimiliki Don Ritto.

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Dia mengatakan Febrie juga membantah masih menguasai rumah mewah di Sentul, Bogor, karena sudah dipakai oleh Don Ritto. 

"Sejak tahun 2022, housekeeping-nya pun, ART-nya pun sudah bukan Febrie yang bayar, karena sudah waktu itu diberikan, dipakai oleh sama lagi Don Ritto," kata Hotman.

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah membantah menerima suap dari Tan Kian dan menyanggah narasi kepemilikan Kafe de’Clan Signature.

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TAGS   Jampidsus  tan kian  Asabri  Febrie Adriansyah  korupsi 
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