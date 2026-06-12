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Diperiksa Terkait Kasus Hanania, Paula Verhoeven: Sebenarnya Tidak Ada Hubungan

Jumat, 12 Juni 2026 – 11:11 WIB
Diperiksa Terkait Kasus Hanania, Paula Verhoeven: Sebenarnya Tidak Ada Hubungan - JPNN.COM
Selebritas Paula Verhoeven di Polda Metro Jaya pada Kamis (11/6/2026). Foto: ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Paula Verhoeven ikut diperiksa sebagai saksi terkait kasus penipuan travel umrah Hanania Group.

Saat diperiksa di Polda Metro Jaya pada Kamis (11/6), dia dicecar puluhan pertanyaan oleh penyidik.

?"Saya datang atas panggilan dari pihak kepolisian. Sebagai warga negara yang patuh, saya datang ke sini. Tadi ada sekitar 30-an pertanyaan ya," kata Paula Verhoeven dilansir Antara.

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Mantan istri Baim Wong itu menjelaskan bahwa keterkaitannya dengan pihak Hanania Group bukan secara langsung, melainkan lewat pihak ketiga.

?Saat itu, Paula Verhoeven diundang oleh program televisi swasta untuk berangkat umrah ke Tanah Suci pada akhir tahun lalu.

?"Sebenarnya, saya pribadi tidak ada hubungannya langsung dengan Hanania. Jadi, keberangkatan saya umrah waktu itu, September 2024, saya diajak oleh sebuah program TV. Jadi, sebagai narasumber dan talent di sana," jelasnya

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Menurut Paula Verhoeven, program televisi tersebut yang menjalin kerja sama dengan Hanania Group.

Oleh sebab itu, seluruh koordinasi maupun hak kerja sama yang diterima murni berasal dari program televisi.

Selebritas Paula Verhoeven ikut diperiksa sebagai saksi terkait kasus penipuan travel umrah Hanania Group.

Sumber Antara

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TAGS   Paula Verhoeven  Hanania  Hanania Group  mantan istri Baim Wong 
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