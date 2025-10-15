Diperiksa Terkait Laporan Erika Carlina, DJ Panda: Dihadapi Saja

Rabu, 15 Oktober 2025 – 17:17 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DJ Panda memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan kasus dugaan pengancaman terhadap Erika Carlina.

Pemilik nama asli Giovanni Surya Saputra itu hadir di Polda Metro Jaya, dengan didampingi tim kuasa hukumnya pada Rabu (15/10).

Kuasa hukum DJ Panda, Michael Sugijanto memastikan bahwa kliennya bakal kooperatif menjalani pemeriksaan hari ini.

"Kami mau kooperatif, dilihat saja nanti," kata Michael Sugijanto di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Sementara itu, DJ Panda mengungkapkan kesiapannya untuk menjalani pemeriksaan hari ini.

"Ya dihadapi saja," ucap DJ Panda.

Saat ditanyai perihal komunikasi dengan pihak Erika Carlina, DJ Panda mengaku belum berbincang.

"Belum ada, komunikasi belum ada," lanjutnya.