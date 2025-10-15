Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Diperiksa Terkait Laporan Erika Carlina, DJ Panda: Dihadapi Saja

Rabu, 15 Oktober 2025 – 17:17 WIB
Diperiksa Terkait Laporan Erika Carlina, DJ Panda: Dihadapi Saja - JPNN.COM
Disk Jockey (DJ) Giovanni Surya Saputra atau biasa disapa DJ Panda (baju putih) memenuhi panggilan Polda Metro Jaya saat tiba di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Rabu (15/10/2025). ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - DJ Panda memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan kasus dugaan pengancaman terhadap Erika Carlina.

Pemilik nama asli Giovanni Surya Saputra itu hadir di Polda Metro Jaya, dengan didampingi tim kuasa hukumnya pada Rabu (15/10).

Kuasa hukum DJ Panda, Michael Sugijanto memastikan bahwa kliennya bakal kooperatif menjalani pemeriksaan hari ini.

Baca Juga:

"Kami mau kooperatif, dilihat saja nanti," kata Michael Sugijanto di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Sementara itu, DJ Panda mengungkapkan kesiapannya untuk menjalani pemeriksaan hari ini.

"Ya dihadapi saja," ucap DJ Panda.

Baca Juga:

Saat ditanyai perihal komunikasi dengan pihak Erika Carlina, DJ Panda mengaku belum berbincang.

"Belum ada, komunikasi belum ada," lanjutnya.

DJ Panda memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan kasus dugaan pengancaman terhadap Erika Carlina.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DJ Panda  Erika Carlina  Kasus Erika Carlina  kasus DJ Panda 
BERITA DJ PANDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp