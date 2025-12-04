Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Diperiksa Terkait Laporannya Terhadap Inara Rusli, Wardatina Mawa: Alhamdulillah Sudah Lega

Kamis, 04 Desember 2025 – 16:47 WIB
Diperiksa Terkait Laporannya Terhadap Inara Rusli, Wardatina Mawa: Alhamdulillah Sudah Lega - JPNN.COM
Wardatina Mawa di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (4/12). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wardatina Mawa menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (4/12).

Adapun pemeriksaan itu terkait laporan Wardatina Mawa terhadap Inara Rusli dan suaminya, Insanul Fahmi atas dugaan kasus perselingkuhan dan perzinahan.

Mawa, sapaannya, diperiksa sekitar 4,5 jam, sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 14.30 WIB.

Baca Juga:

Wardatina Mawa merasa lega karena akhirnya telah memberikan keterangan serta menyerahkan barang bukti terkait laporannya itu.

"Jadi, saya alhamdulillah sudah lega sih. Semua bukti sudah saya bagikan ke penyidik dan ya insyaallah semoga berjalan dengan lancar ya," ujar Wardatina Mawa di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis.

Dia mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan semuanya dengan rinci beserta barang bukti.

Baca Juga:

Mawa berharap agar proses hukum tersebut bisa berjalan dengan lancar.

"Tadi pemeriksaannya sudah semua detail, semua udah terstruktur, udah saya sampaikan bukti-bukti, CCTV, chat, semuanya udah saya jelasin semua terstruktur. Jadi, insyaallah tinggal bagaimana prosesnya itu saja berjalan dengan lancar insyaallah. Mohon doanya semuanya," tuturnya.

Wardatina Mawa menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (4/12).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wardatina Mawa  Inara Rusli  kasus perselingkuhan  kasus perzinaan 
BERITA WARDATINA MAWA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp