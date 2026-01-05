Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Diperkuat Bintang Turki dan Belanda, Electric PLN Pasang Target Juara Proliga 2026

Senin, 05 Januari 2026 – 23:20 WIB
Diperkuat Bintang Turki dan Belanda, Electric PLN Pasang Target Juara Proliga 2026 - JPNN.COM
Acara peluncuran tim voli putri Jakarta Electric PLN di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (5/1). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Tim voli putri Jakarta Electric PLN menatap Proliga 2026 dengan optimisme tinggi untuk memburu gelar juara ketujuh.

Asisten pelatih Jakarta Electric PLN Alim Suseno mengungkapkan bahwa persiapan tim telah dilakukan sejak awal November.

Program latihan disusun secara matang guna menghadapi ketatnya persaingan pada musim ini.

Baca Juga:

"Kami melihat persiapan seluruh tim sangat baik menatap Proliga 2026. Untuk itu, kami tidak mau anggap remeh."

"Kami akan berupaya semaksimal mungkin di Proliga 2026 untuk bisa menjadi juara,” ujar pria yang bertugas di TNI AU itu.

Keyakinan serupa juga disampaikan kapten tim, Agustin Wulandhari. 

Baca Juga:

Pemain kelahiran 12 Agustus 1991 itu menilai komposisi skuad Jakarta Electric PLN musim ini makin solid, terutama dengan kehadiran dua pemain asing berpengalaman, yakni Neriman Ozsoy (Turki) dan Celeste Plak (Belanda).

Kedua pemain tersebut dikenal memiliki rekam jejak panjang di level internasional, termasuk pengalaman membela tim nasional masing-masing.

Tim voli putri Jakarta Electric PLN Mobile percaya diri raih gelar juara ketujuh di Proliga dengan rekrut dua pemain berlebel Timnas Turki dan Belanda

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jakarta Electric PLN  Proliga 2026  Proliga  Electric PLN  Neriman Ozsoy  Celeste Plak 
BERITA JAKARTA ELECTRIC PLN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp