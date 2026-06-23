Cekcok Urusan Konsumsi Narkoba Berujung Maut, Pria di Jakbar Tega Habisi Sang Istri

jpnn.com, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat mengungkap motif pembunuhan tragis seorang istri oleh suaminya di Angke, Tambora, yang dipicu oleh keributan akibat ketergantungan pelaku terhadap narkotika.

Pria berinisial ES (30) itu membunuh istrinya di kediamannya di Jalan Padamulya VIII RT/RW 001/09 Angke, Tambora, Jakarta Barat pada Jumat (19/6) sore lalu.

"Karena masalah bahwa suaminya ini menggunakan narkotika," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Wisnu Wirawan saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Baca Juga: Tetangga Menceritakan Sebelum Pembunuhan Istri di Tambora Jakbar

Wisnu menjelaskan, ada dugaan bahwa sebelum pembunuhan terjadi, pasangan suami istri tersebut sempat cekcok lantaran sang suami menggunakan narkoba. Namun, hingga kini polisi belum mengungkap jenis narkoba yang digunakan pelaku.

Polisi juga masih melakukan pendalaman terkait kondisi pelaku saat melakukan aksi kejinya, termasuk dugaan pengaruh narkotika.

"Soal jenis narkoba, saat ini masih dilakukan pendalaman tentang narkotikanya ini apa," tutur Wisnu.

Baca Juga: Brigadir Rizka Divonis Bui 10 Tahun di Kasus Pembunuhan Brigadir Esco

Lebih lanjut, Wisnu juga menyampaikan bahwa hasil visum mayat korban membuktikan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban. Kendati demikian, ia mengakui hasil resmi otopsi belum bisa disampaikan.

"Hasil visum itu menunjukkan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban," ucap Wisnu.