Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi

Dipimpin Bank of China Limited, Penerbitan Perdana Panda Bonds Peroleh Peringkat AAA

Sabtu, 25 Juli 2026 – 21:03 WIB
Dipimpin Bank of China Limited, Penerbitan Perdana Panda Bonds Peroleh Peringkat AAA - JPNN.COM
Ilustrasi uang. Ilustrasi/Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Penerbitan perdana Panda Bonds sebesar CNY 7 miliar oleh Pemerintah Indonesia didukung penuh oleh konsorsium lembaga keuangan terkemuka.

Dalam transaksi valuta asing ini, Bank of China Limited bertindak sebagai Lead Underwriter sekaligus Lead Bookrunner.

Selain Bank of China, sejumlah bank raksasa turut bergabung sebagai Joint Lead Underwriters dan Joint Bookrunners.

Baca Juga:

Adapun di antaranya China International Capital Corporation Limited, CITIC Securities Co., Ltd., DBS Bank (China) Limited, dan Industrial and Commercial Bank of China Limited.

Transaksi penerbitan surat utang ini juga dibantu oleh tiga bank besar yang bertindak sebagai Co-Managers.

Ketiga bank penggawa tersebut yakni Agricultural Bank of China Limited, China Construction Bank Corporation, dan The Export-Import Bank of China.

Baca Juga:

Kolaborasi konsorsium perbankan ini sukses mengantarkan transaksi hingga mencatatkan total peak orderbook sekitar CNY 17,0 miliar.

Dukungan jaringan perbankan kuat ini membuahkan hasil penetapan tanggal setelmen pada 30 Juli 2026 dengan skema T+5.

Penerbitan perdana Panda Bonds sebesar CNY 7 miliar oleh Pemerintah Indonesia didukung penuh oleh konsorsium lembaga keuangan terkemuka.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Panda Bonds  Bank of China Limited  Indonesia  China  Surat Utang  surat utang negara  Kemenkeu 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp