Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Dipinjamkan ke Persik, Rezaldi dan Hamra Masih Masuk Rencana Bojan Hodak di Persib?

Minggu, 18 Januari 2026 – 06:04 WIB
Dipinjamkan ke Persik, Rezaldi dan Hamra Masih Masuk Rencana Bojan Hodak di Persib? - JPNN.COM
Rezaldi Hehanussa. Foto: persib

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyampaikan harapan terbaiknya untuk Muhammad Rezaldi Hehanussa dan Al Hamra Hehanussa yang akan melanjutkan perjalanan kariernya bersama Persik Kediri.

Kedua pemain tersebut resmi dipinjamkan pada putaran kedua BRI Super League 2025/26 dengan tujuan mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak.

Persib Pinjamkan Rezaldi dan Hamra ke Persik Kediri

Hodak menilai keputusan peminjaman ini merupakan langkah strategis agar Rezaldi dan Hamra bisa kembali menemukan ritme permainan terbaiknya.

Baca Juga:

Menurut pelatih asal Kroasia itu, jam terbang menjadi faktor utama yang dibutuhkan Hehanussa bersaudara setelah sempat mengalami periode sulit di Persib.

"Rezaldi mendapatkan tiga musim yang luar biasa bersama Persib."

"Dia adalah starting eleven saat kami juara (musim 2023/24). Musim lalu, dia cedera sehingga kekurangan menit bermain dan dia butuh menit bermain," ucap Hodak.

Baca Juga:

Bojan Hodak Tegaskan Rezaldi Belum Tergusur

Lebih lanjut, Hodak menegaskan bahwa Rezaldi masih memiliki nilai penting bagi tim. 

Dia bahkan membuka peluang untuk kembali memanggil mantan penggawa Persija Jakarta tersebut jika mampu menunjukkan performa meyakinkan selama masa peminjaman.

Rezaldi–Hamra hijrah sementara ke Persik Kediri. Apakah ini akhir kiprah di Persib Bandung? Bojan Hodak memberi sinyal ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Rezaldi Hehanussa  Bojan Hodak  Al Hamra Hehanussa  Persib Bandung  persik kediri 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp