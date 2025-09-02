Close Banner Apps JPNN.com
Diplomat RI Tewas Ditembak di Peru, Legislator: Kemenlu Harus Pastikan Pelaku Diadili

Selasa, 02 September 2025 – 15:27 WIB
Police line. Foto : Pixabay

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menyebut Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) perlu berkoordinasi dengan otoritas Peru untuk mengusut tuntas kasus penembakan yang menewaskan diplomat RI Zetro Leonardo Purba.

"Peristiwa ini tidak boleh dianggap biasa. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, harus memastikan pelaku segera ditangkap dan diproses hukum secara adil," kata dia melalui keterangan persnya, Selasa (2/9).

Soleh melanjutkan pemerintah Indonesia juga perlu menekankan pengusutan secara terbuka dari kasus penembakan Zetro. 

"Indonesia juga harus menjamin bahwa kasus ini ditangani secara transparan dan menyeluruh,” ujar legislator fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Dia juga mengingatkan pemerintah agar memperkuat perlindungan dan pengamanan terhadap para diplomat serta staf perwakilan Indonesia di luar negeri.

Terlebih lagi, ancaman terhadap diplomat dan staf di luar negeri makin kompleks di tengah dinamika global.

"Negara wajib memastikan keselamatan mereka. Jangan sampai ada lagi korban karena lemahnya pengamanan atau kelalaian dalam perlindungan,” ujar mantan anggota DPRD Jawa Barat itu.

Soleh pun meminta pemerintah memberikan pendampingan penuh bagi keluarga korban, baik dari sisi psikologis maupun pemenuhan hak-hak almarhum sebagai abdi negara.

