JPNN.com - Nasional - Humaniora
Mudik Lebaran 2026

Diprediksi 108 Ribu Penumpang & 353 Ribu Kendaraan akan Menyeberang dari Sumatra ke Jawa

Jumat, 06 Maret 2026 – 13:46 WIB
Diprediksi 108 Ribu Penumpang & 353 Ribu Kendaraan akan Menyeberang dari Sumatra ke Jawa
Sebanyak 108.952 penumpang dan 353.901 kendaraan diperkirakan akan menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni menuju Merak selama periode mudik Lebaran 2026.

jpnn.com, BAKAUHENI - Arus mudik Lebaran selalu menjadi momentum besar bagi mobilitas masyarakat lintas pulau.

Di lintasan penyeberangan tersibuk nasional Bakauheni–Merak, lonjakan pergerakan diproyeksikan kembali terjadi pada Angkutan Lebaran 2026 atau 1447 H.

Berdasarkan proyeksi operasional, sebanyak 108.952 penumpang pejalan kaki dan 353.901 kendaraan diperkirakan akan menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni menuju Merak selama periode layanan tahun ini.

Diprediksi 108 Ribu Penumpang &amp; 353 Ribu Kendaraan akan Menyeberang dari Sumatra ke Jawa

Sebanyak 108.952 penumpang pejalan kaki dan 353.901 kendaraan diperkirakan akan menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni menuju Merak. Foto: Dokumentasi ASDP

Lintasan yang menghubungkan Pulau Sumatra dan Jawa tersebut merupakan jalur vital dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus distribusi logistik nasional.

Karena itu, kelancaran operasional penyeberangan tidak hanya bergantung pada kesiapan operator, tetapi juga pada sinergi kuat antara regulator, operator, serta seluruh pemangku kepentingan di pelabuhan.

Pada Angkutan Lebaran 2026, sebanyak 57 unit kapal siap beroperasi melayani penyeberangan di lintasan utama Bakauheni–Merak.

Dengan armada tersebut, selama periode layanan diproyeksikan akan berlangsung 2.949 trip kapal untuk mengakomodasi tingginya mobilitas masyarakat pada masa mudik dan arus balik.

Mudik Lebaran 2026: Sebanyak 108.952 penumpang dan 353.901 kendaraan diperkirakan akan menyeberang dari Sumatra menuju Jawa

TAGS   Asdp  Mudik Lebaran  penumpang  Lebaran  Idulfitri  Pelabuhan Bakauheni  Sumatra  Jawa  Angkutan lebaran 
