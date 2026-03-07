Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Diprediksi 25,6 Juta Warga Jawa Barat Bakal Bergerak Saat Lebaran 2026

Sabtu, 07 Maret 2026 – 13:17 WIB
Diprediksi 25,6 Juta Warga Jawa Barat Bakal Bergerak Saat Lebaran 2026 - JPNN.COM
Arus mudik Lebaran 2025. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Dinas Perhubungan Jawa Barat memprediksi potensi pergerakan masyarakat pada masa angkutan Lebaran tahun ini sangat besar.

Dari total penduduk Jabar yang diproyeksikan mencapai sekitar 50,75 juta orang pada 2025, sekitar 51 persen atau 25,6 juta orang diperkirakan akan melakukan perjalanan selama periode Lebaran.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dhani Gumelar mengatakan hampir seluruh perjalanan masyarakat Jawa Barat pada masa Lebaran dilakukan untuk pulang kampung.

Baca Juga:

"Mayoritas perjalanan masyarakat memang untuk mudik. Dari total perjalanan yang diperkirakan terjadi di Jawa Barat, sekitar 96,7 persen atau sekitar 24,86 juta orang melakukan perjalanan untuk pulang kampung," kata Dhani, Sabtu (7/3/2026).

Sementara itu, perjalanan lainnya relatif kecil. Sekitar 1,93 persen perjalanan dilakukan untuk wisata atau sekitar 500 ribu orang, kemudian 1,11 persen untuk silaturahmi tanpa pulang kampung atau sekitar 290 ribu orang. 

Sisanya untuk kepentingan lain seperti bekerja dan perjalanan lainnya.

Baca Juga:

Dhani menjelaskan secara nasional potensi pergerakan masyarakat selama masa mudik Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 143,9 juta orang atau sekitar 50,6 persen dari total penduduk Indonesia.

Dari jumlah tersebut, Jawa Barat menjadi daerah asal pemudik terbesar di Indonesia.

Dinas Perhubungan memprediksi sebanyak 25,6 juta warga Jawa Barat akan bepergian selama arus mudik Lebaran 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lebaran 2026  Ramadan  warga jawa barat  ramadan 2026  dinas perhubungan jabar 
BERITA LEBARAN 2026 LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp