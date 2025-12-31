Diproduksi Kreator Jumbo, Na Willa Umumkan Jadwal Tayang

jpnn.com, JAKARTA - Para kreator film Jumbo kembali bersatu untuk menghadirkan karya terbaru yang bertajuk Na Willa.

Diproduksi oleh Visinema Studios, film live-action tersebut akan tayang di bioskop Indonesia pada Lebaran 2026.

Dengan bersatunya kembali para kreator Jumbo, film Na Willa sejak awal tidak dirancang sebagai film live-action keluarga pada umumnya, melainkan sebagai pengalaman sinematik keluarga Indonesia ke bentuk yang lebih intim dan personal serta mengajak penonton memandang dunia dari sudut pandang seorang anak dan merayakan keajaiban kecil dunia anak.

Diadaptasi dari buku cerita legendaris karya Reda Gaudiamo, Na Willa mengajak penonton melihat dunia dari sudut pandang seorang anak berusia enam tahun, menyelami keseharian seorang anak perempuan yang tumbuh di Indonesia era 1960-an, ketika rumah, gang, keluarga, dan benda-benda sederhana terasa hidup, penuh rasa ingin tahu, dan keajaiban kecil.

Alih-alih mengandalkan konflik besar atau dramatika konvensional, Na Willa justru merayakan emosi-emosi kecil, perubahan yang sunyi, dan keajaiban sehari-hari yang luput, namun membekas.

Chief Content Officer Visinema Studios sekaligus produser Jumbo dan Na Willa, Anggia Kharisma, menyoroti momen Lebaran sebagai ruang penting bagi film keluarga.

Menurutnya, respons penonton terhadap Jumbo di Lebaran tahun lalu menunjukkan satu hal yang sangat jelas: keluarga Indonesia merindukan film yang hangat yang bisa ditonton bersama, lalu dibicarakan dan dibawa pulang setelah keluar dari bioskop,

"Lewat Na Willa, Visinema Studios ingin kembali menghadirkan pengalaman yang bermakna bagi semua bagi anak-anak kita, dan juga anak-anak di dalam diri kita, di momen yang begitu penting bagi keluarga Indonesia," ungkap Anggia